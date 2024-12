Abatemarco: ennesima rottura. Oggi niente acqua a Cosenza, Rende e in 21 comuni – ELENCO

il fatto

COSENZA Niente acqua in città nell’area urbana e non solo. Per consentire la riparazione di una condotta dell’Acquedotto Abatemarco oggi, martedì 17 dicembre, niente acqua a Cosenza, Rende (compresa l’Università) Castrolibero ma anche in 20 comuni della provincia: San Donato di Ninea, Altomonte, San Sosti, Mottafollone, Sant’Agata d’Esaro, Malvito, Santa Caterina Albanese, Roggiano Gravina, Tarsia, San Marco Argentano, Cervicati, Torano Castello, Bisignano, Montalto Uffugo, San Martino di Finita, Lattarico, Mongrassano, Cerzeto, Rota Greca e San Benedetto Ullano. È quanto fa sapere Sorical con una nota nella quale evidenzia che sono state localizzate alcune rotture lungo il tracciato di posa dello scherma idraulico dell’Acquedotto che attraversa i comuni appena elencati.

Niente acqua fino alla conclusione dei lavori

I lavori di riparazione sono stati programmati per domani e, pertanto, «si registrerà l’interruzione dell’erogazione idropotabile fino ad ultimazione degli stessi. Per le sole utente alimentate dalla vasca di carico di San Marco Argentano (diramazione alta), l’erogazione sarà garantita fino all’esaurimento della vasca di accumulo, mentre per la sola utenza del Merone (Comune di Cosenza) nella giornata di domani sarà comunicato l’orario di chiusura anticipata della vasca di accumulo del serbatoio Regionale di Cozzo Muoio». Termine dei lavori? Per Sorical presumibilmente entro la stessa giornata di oggi con il graduale ripristino delle ordinarie forniture idropotabili.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato