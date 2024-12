Consiglio regionale, nella seduta del 20 dicembre sette i punti all’ordine del giorno

l’agenda politica

Il presidente Filippo Mancuso, come anticipato dal Corriere della Calabria, ha convocato il Consiglio regionale per venerdì 20 dicembre alle ore 11:30. Sette i punti all’ordine del giorno: 1-Proposta di Provvedimento Amministrativo n.199/12^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza recante: “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2025-2027 e approvazione del Piano degli indicatori di bilancio esercizi 2025-2027. ” – Relatore: S. CIRILLO

2-Proposta di provvedimento amministrativo n. 198/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2025-2027 (Art. 36 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)” – Relatore: A. MONTUORO

3-Proposta di provvedimento amministrativo n. 202/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Bilancio di previsione 2024-2026 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)”- Relatore: A. MONTUORO

4-Proposta di legge n. 337/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;- Relatore: A. MONTUORO

5) Proposta di legge n. 338/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027”;- Relatore: A. MONTUORO

6-Proposta di Legge n.341/12^ di iniziativa del Consigliere G. GALLO recante: “Interpretazione autentica della legge regionale 16 gennaio 1985, n.4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria)” – Relatore: G. GALLO

7-Proposta di Provvedimento Amministrativo n.195/12^ di iniziativa d’Ufficio recante: “Nomina di quattro componenti dell’Autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali”.

