Regione, il 20 dicembre il bilancio in aula. Autoriforme: se ne parla dopo le feste

l’agenda politica

REGGIO CALABRIA Solo il bilancio e altre pratiche di routine, tutto il resto con il nuovo anno… Come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria, il Consiglio regionale si riunirà venerdì prossimo 20 dicembre per completare la sessione di bilancio e poi si aggiornerà a gennaio: è quanto è emerso dalla riunione della Conferenza dei capigruppo convocata oggi dal presidente di Palazzo Campanella Filippo Mancuso. A quanto risulta, venerdì i punti all’ordine del giorno saranno sei: nell’ordine il Documento di Economia e Finanza della Regione per il triennio 2023-25, il bilancio di previsione del Consiglio regionale, il bilancio di previsione triennale della Regione, la Legge di Stabilità, e quindi la presa d’atto delle dimissioni del Garante dei detenuti Luca Muglia e l’elezione del nuovo garante e infine la nomina di quattro componenti dell’Autorità regionale per gli animali d’affezione. “Piatto forte” comunque sarà il bilancio di previsione della Regione, manovra da 6,8 miliardi, per il 64% assorbita dalla sanità, con risorse libere pari a poco più di 800 milioni: il bilancio è al momento all’esame della seconda Commissione, che si riunisce oggi e infine mercoledì per il via libera. Sul tavolo della maggioranza di centrodestra, in queste settimane, ci sono anche altri temi particolarmente “pesanti” sul piano politico, tra l’altro già approvati nelle Commissioni competenti, come le proposte di legge sull’introduzione del consigliere regionale “supplente”, la modifica dello Statuto per stabilire un tetto al numero di assessori esterni in Giunta, e la nascita delle società regionali per il digitale (ReDigit Spa) e l’energia (Arec): ma questi provvedimenti – avrebbe concordato la maggioranza di centrodestra – approderanno nel Consiglio regionale che si riunirà dopo l’Epifania (verosimilmente il 10 gennaio). (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato