Il Plenum sceglie il nuovo procuratore di Cosenza: è Vincenzo Capomolla

la scelta

COSENZA Vincenzo Capomolla è il nuovo Procuratore della Repubblica di Cosenza. È quanto stabilito all’unanimità dal Consiglio superiore della magistratura, che ha escluso dalla corsa il sostituto procuratore di Reggio Calabria Vincenzo Luperto. La quinta sezione ha deciso di virare sul magistrato quest’anno in carica alla procura di Catanzaro, dove al suo posto è stato già annunciato Salvatore Curcio. Capomolla è l’ultima nomina del Csm in Calabria: anche Crotone ha da poco annunciato Domenico Guarascio come nuovo magistrato a capo della procura pitagorica.

