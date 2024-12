Le farmacie calabresi protagoniste della telemedicina: i cittadini vi fanno sempre più ricorso

i servizi

CATANZARO Le farmacie calabresi si confermano all’avanguardia nel panorama sanitario nazionale, con numeri significativi che evidenziano il successo dei servizi di telemedicina. Nei primi dieci mesi del 2024, sono state erogate ben 35.000 prestazioni di telemedicina (tra holter cardiaco, pressorio, ECG e spirometria semplice) , un dato che testimonia l’efficacia di un modello innovativo di assistenza sanitaria.

I dati a novembre 2024 sono estremamente positivi, mostrando un’adozione crescente da parte dei cittadini calabresi di questi servizi. Questo trend è frutto di una combinazione di fattori, tra cui l’accessibilità delle farmacie, la crescente fiducia nel sistema e il miglioramento della comunicazione verso i cittadini.

Le 370 farmacie distribuite sul territorio regionale hanno svolto un ruolo cruciale, offrendo non solo un servizio di prossimità, ma anche un ambiente confidenziale e accogliente. La possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie a pochi passi da casa si è rivelata fondamentale, soprattutto in un contesto geografico complesso come quello calabrese.

Una migliore comunicazione

Un elemento chiave del successo di questi servizi è stato il miglioramento della comunicazione con i cittadini. Campagne informative mirate e il passaparola positivo hanno aumentato la consapevolezza sull’utilità della telemedicina. I cittadini hanno compreso che, attraverso le farmacie, possono accedere in tempi brevissimi a servizi innovativi senza doversi recare in strutture sanitarie spesso distanti.

L’esperienza calabrese rappresenta un esempio virtuoso di come la telemedicina possa integrarsi efficacemente nella rete territoriale. Le farmacie si stanno trasformando in veri e propri hub sanitari, capaci di offrire prestazioni tecnologicamente avanzate in modo semplice e immediato.

Con il ritmo attuale, è lecito aspettarsi che il 2024 si chiuda con numeri ancora più significativi, consolidando il ruolo della telemedicina come pilastro dell’assistenza sanitaria moderna. La Calabria, con le sue 370 farmacie protagoniste di questa rivoluzione, sta tracciando una strada che altre regioni potrebbero seguire. Un anno straordinario per le farmacie calabresi, che si confermano protagoniste nell’innovazione dei servizi sanitari territoriali.

La campagna vaccinale

Parallelamente alla telemedicina con holter cardiaco, pressorio, ECG e spirometria semplice, le farmacie calabresi hanno dato un contributo fondamentale alla campagna vaccinale 2024-2025 contro l’influenza e il Covid-19. Sono state coinvolte 340 farmacie, che hanno somministrato quasi 7500 dosi di vaccino antinfluenzale per gli over 60 e 1.800 dosi di vaccino anti-Covid-19. Questo risultato conferma il ruolo centrale delle farmacie come punto di riferimento per la salute pubblica, dimostrando grande capacità organizzativa e un forte legame con il territorio.

Il presidente regionale di Federfarma Calabria, Vincenzo Defilippo, ha sottolineato con entusiasmo il valore di questi risultati: «Le farmacie calabresi si confermano come un pilastro fondamentale del sistema sanitario regionale, dimostrando che innovazione e prossimità possono andare di pari passo. Questi numeri sono il risultato del grande impegno dei farmacisti e della fiducia che i cittadini ci hanno accordato».

Anche il segretario regionale, Alfonso Misasi, ha voluto esprimere soddisfazione: «La risposta dei cittadini e la partecipazione delle farmacie al progetto Farmacia dei Servizi e alla campagna vaccinale dimostrano quanto sia importante il ruolo delle farmacie come presidi di salute sul territorio. Continueremo su questa strada per garantire sempre più servizi e opportunità ai calabresi».

Grazie ai risultati raggiunti, le farmacie calabresi si pongono come modello virtuoso a livello nazionale, dimostrando che investire sulla prossimità e sull’innovazione è una scelta vincente. L’obiettivo per il 2025 è continuare a rafforzare questi servizi, ampliando ulteriormente l’offerta e coinvolgendo sempre più cittadini. Un percorso che, a giudicare dai numeri, promette di essere una storia di successo destinata a durare nel tempo.

Nella foto: da sin. Alfonso Misasi e Vincenzo Defilippo

