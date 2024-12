Dottoressa della Guardia medica aggredita nel Vibonese, rinviato a giudizio un 60enne

il fatto

VIBO VALENTIA È stato disposto il rinvio a giudizio per il presunto responsabile dell’aggressione avvenuta alla Guardia medica di Cessaniti, nel Vibonese. Vittima una dottoressa di 29 anni che, dopo essere intervenuta perché il 60enne lamentava difficoltà respiratorie, sarebbe stata aggredita alle spalle dall’uomo. Questo avrebbe poi tentato di trascinarla all’interno della casa. Per lui era stato disposto il divieto di avvicinamento nei confronto della persona offesa. Il grave episodio ai danni della donna, costituita parte civile e rappresentata dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Ilenia Iannello, si è verificato lo scorso mese di febbraio. L’uomo è stato rinviato a giudizio per tentativo di violenza sessuale, violenza privata, lesioni personali e interruzione di servizio di pubblica necessità.

