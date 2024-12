Da 25 anni sui palchi di tutta Europa: i Lumpen tornano a Cosenza per festeggiare un quarto di secolo

musica OI

COSENZA Sabato 28 dicembre dalle ore 12 la band OI! sarà al Potía in piazza Cribari per festeggiare in occasione delle festività una carriera costellata di successi con un live che vedrà protagonista il trio formato dai gemelli Mattia e Silverio Tucci e Mario Lo Polito.

Una storia, quella dei Lumpen, nata il 1999 nella sala prove del centro sociale Gramna.

Nel 2000 arriva la prima demo “Diamo Fastidio” e la collaborazione con i ravennati Punkinari che segna l’ingresso del gruppo nella scuderia Kob Records e Mad Butcher, etichetta indipendente tra le più prolifiche del panorama punk, ska e oi! in Italia.

Un punto di svolta che traccerà il percorso per il gruppo che mantiene però sempre fermo l’impegno politico dal basso legato ai principi skinhead antifascisti e antirazzisti che caratterizzano sin dagli esordi i loro testi di denuncia sociale.

Dalla sala prove del Gramna i Lumpen approdano allo studio di registrazione Dracma e realizzano il loro primo album “In ogni caso nessun rimorso”: è il 2004 e la band comincia a calcare i palchi più importanti in Italia e all’estero.

Si esibiscono come gruppo spalla dei veronesi Los Fastidios e partecipano al quarto raduno antirazzista al Kab di L’Usine di Ginevra di fianco a band del calibro degli Sham 69, Peter & The Taste, Tubies Babies.

Il trio è formato dai gemelli Mattia e Silverio Tucci e Mario Lo Polito

Oltre a numerosi concerti in Germania, i Lumpen si esibiscono a Praga, Ginevra, Nancy, Norimberga, dividendo il palco con le più grandi punk band mondiali: Derozer, Raw Power, Atarassia Grop, Bull Brigade, Bloody Riot, Agnostic Front, Angelic Upstart, The Oppressed, The Business, Crashed Out, BlisterHead, Marky Ramone e the Blitzkrieg, tra gli altri.

Dopo una lunga gestazione, nel 2014 ritornano in sala di registrazione alla Sud Studio di Angelo Sposato per il loro secondo disco “Verrà Il Nostro Giorno”, prodotto sempre dalla Kob Records.

Nel 2022, dopo due anni di stop forzato per la pandemia, esce il primo giugno “We will stand together” per la Kob Record e comincia il tour europeo promozionale che toccherà ad agosto anche il prestigioso Rebellion Festival in Inghilterra dove la band dividerà il palco con artisti del calibro di Bad Religion, Stiff Little Fingers, Buzzcock, Cock Sparrer, Undertones, Shame 69, giusto per citarne alcuni.





Durante il live, i Lumpen affiancheranno al repertorio classico anche i brani dell’ultimo album in lingua inglese.

Sarà un viaggio lungo venticinque anni, in attesa del prossimo lavoro in studio di registrazione.

Appuntamento al 28 dicembre alle 12,00al Potía in piazza Cribari: Cosenza è pronta ad accogliere con lo stesso entusiasmo con cui canta a squarciagola sugli spalti dello San Vito Marulla “Sembra impossibile” la band che da un quarto di secolo rappresenta al meglio la città.

LEGGI ANCHE

Il punk come viaggio e crescita, gli Across pubblicano il nuovo video di “Un altro treno”

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato