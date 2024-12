Il punk come viaggio e crescita, gli Across pubblicano il nuovo video di “Un altro treno”

il singolo

COSENZA Dopo l’uscita dell’album Blackout, che ha segnato un importante passo evolutivo per il sound e le tematiche della band cosentina, gli Across tornano con il videoclip del brano “Un Altro Treno”. Il singolo, tratto dal loro ultimo lavoro discografico, esplora il tema del viaggio, fisico e mentale, come metafora di crescita, ricerca e nostalgia.

Girato nei primi giorni di settembre a Cosenza, il videoclip porta la firma del videomaker e artista locale Francesco Aiello, capace di tradurre in immagini le contraddizioni di una città sospesa tra modernità e degrado. La location scelta, una zona che unisce spazi eco-sostenibili e strutture urbane rigenerate con vecchi depositi ferroviari e periferie dimenticate, rappresenta il cuore pulsante e creativo di una città in trasformazione.

Protagonisti del video sono due giovani “skater punx” che trascorrono le giornate tra salti, corse e sogni indefiniti, interrotti improvvisamente dal concerto degli Across. La musica rompe la monotonia e accende una scintilla di consapevolezza e ispirazione nei ragazzi, simbolo di una generazione in cerca del proprio “treno” verso il futuro.

“Un Altro Treno” si inserisce perfettamente nel contesto di Blackout, un album che, oltre a consolidare la base Hardcore Punk della band con sfumature Emocore e Street Punk, affronta temi sociali profondi con un linguaggio metaforico ed evocativo. Come dichiarato dagli Across: «Il blackout è quel bagliore che interrompe il buio della notte, portando con sé pensieri, traumi e dipendenze. È il simbolo delle battaglie quotidiane di chi non si arrende, di chi cerca di trovare una direzione nonostante tutto».

L’album, pubblicato da Duff Records in formato digitale (mente l’edizione in vinile limitato è affidata ad una coproduzione tra più etichette), è un manifesto dell’Hardcore Punk del Sud Italia, testimone di una scena viva e autentica, ma spesso relegata ai margini. Tra i brani significativi, anche “Didascalia” in versione acustica, impreziosita dalla partecipazione di Sergio Milani degli storici Kina, che con brani come “Questi anni” hanno a loro volta raccontato la generazione a cavallo dei millenni, i suoi sogni e le sue tribolazioni.

Con il videoclip di “Un Altro Treno”, gli Across continuano il loro viaggio, portando Cosenza e la Calabria al centro della mappa musicale underground italiana.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato