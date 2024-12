Derby, la clamorosa marcia indietro di Guarascio sul caro biglietti: prezzi abbassati e prevendita posticipata

verso Cosenza-Catanzaro

COSENZA Dopo le polemiche sui social seguite alla ufficializzazione della notizia sui prezzi altissimi per il derby calabrese di B, la Società Cosenza Calcio in tarda serata ha informato che «è posticipata l’apertura della prevendita per la gara Cosenza – Catanzaro in programma allo Stadio San Vito Gigi Marulla giovedì 26 dicembre con fischio d’inizio alle ore 15:00». L’avvio della prevendita inizialmente previsto per sabato 21 dicembre alle ore 10:00, sarà comunicato successivamente con le modalità riportate in questo comunicato. Si ricorda che è stata indetta la Giornata Rossoblu, agli abbonati, una volta aperta la prevendita, è riservato un diritto di prelazione fino alle ore 24:00 di mercoledì 25 dicembre.

• PREZZI BIGLIETTI

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 19,00 (NO RIDOTTO)

CURVA NORD “CATENA”: EURO 19,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A: EURO 33,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA B: EURO 33,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 48,00 INTERO (NO RIDOTTO)

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 77,00 (NO RIDOTTO).