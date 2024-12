Vertenza Abramo, Faragalli: «Successo da ascrivere alla tenacia del governatore Occhiuto»

lavoro

MONTALTO UFFUGO «La risoluzione della vertenza Abramo CC che ha tenuto col fiato sospeso centinaia di lavoratori ma anche, inevitabilmente, i territori coinvolti ove sono dislocate le diverse sedi, è un successo che si deve ascrivere assolutamente alla tenacia e allo straordinario impegno del nostro presidente Roberto Occhiuto, al lavoro dei sindacati e all’apertura offerta dal Mimit». Lo afferma in una nota il sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli. «Un lavoro di squadra – continua Faragalli -, traghettato dal presidente Occhiuto e dalla sua visione, che ha consentito di raggiungere il positivo epilogo mediante la migliore soluzione, possibile soltanto con il dialogo propositivo fra tutte le istituzioni coinvolte. Basti pensare che, non solo non si perderà un posto di lavoro, ma si procederà alla riqualifica dei lavoratori con una ricaduta positiva sulla pubblica amministrazione. Scongiurato il licenziamento di circa mille lavoratori altamente qualificati, fra cui tantissimi montaltesi, e aprendo le porte a Konecta, di fatto si chiude finalmente un capitolo di incertezza che si è protratto per troppo tempo ovviamente anche per le rispettive famiglie». «Guardando al territorio che mi onoro di rappresentare e di cui ho l’onere di governare, il mio pensiero lo rivolgo ai lavoratori montaltesi coinvolti. Molti di loro provengono da altre realtà territoriali e a Montalto Uffugo hanno poggiato il proprio futuro, messo su famiglia. Una ricchezza per la nostra città che difenderemo sempre in ogni luogo e in ogni momento. Ai lavoratori, oggi di Konecta, rivolgo il mio pensiero e personale augurio di Buon Natale, nella serenità che meritano» conclude il sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato