Catanzaro punito da bomber Esposito: lo Spezia vince 1-0 al “Ceravolo”

CALCIO SERIE B

Dopo due vittorie consecutive ottenute contro Brescia e Palermo, la corsa del Catanzaro si ferma, in casa, contro lo Spezia.

Un gol di Francesco Pio Esposito basta ai liguri per agganciare nuovamente il secondo posto in classifica (in coabitazione col Pisa) e battere di misura a al Ceravolo il Catanzaro. Inizio della partita a ritmi piacevoli, con le squadre che provano a colpire di fraseggio: il primo tiro in porta è degli ospiti con Degli Innocenti, a cui risponde un colpo di testa troppo morbido di Biasci. È il preludio del vantaggio dello Spezia che arriva con bomber Pio Esposito, al nono centro in campionato, che arriva al limite dell’area e scarica un tiro imparabile sotto la traversa. I giallorossi provano a reagire guadagnando metri, ma sono poco precisi e rischiano di capitombolare per le occasioni capitate a Wisniewski, Falcinelli e Salvatore Esposito. Si riparte nel secondo tempo con Mateju al posto di Bertola, ma il match è molto spezzettato. La svolta arriva con l’ingresso di Buso e Pittarello, quest’ultimo si guadagna un rigore prima assegnato e poi non convalidato dal Var per fuorigioco millimetrico. Dopo una punizione di Salvatore Esposito fuori di poco, è Buso a sfiorare il pari con un tiro rimpallato sopra la traversa. Il Catanzaro continua a premere, ci vuole il miracolo di Gori per impedire sempre a Pittarello il gol pareggio. Il finale concitato non cambia il risultato: vittoria di misura per lo Spezia che aggancia il Pisa al secondo posto, per il Catanzaro – sempre ottavo in classifica – una battuta d’arresto dopo ben undici risultati utili consecutivi.

