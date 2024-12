Cosenza, sconfitta di misura (e in 10) con la Carrarese. Venti di crisi aspettando il derby di Santo Stefano

calcio serie b

CARRARA La Carrarese batte di misura il Cosenza (0-0 al primo tempo) in una partita della 18esima giornata del campionato di serie B. In gol al 32′ st Cicconi. Per i rossoblu (dopo il passo falso in casa col Frosinone e poi a Cesena) si tratta della terza sconfitta consecutiva: ora la situazione in classifica si fa critica, in vista del derby di Santo Stefano al San Vito Marulla contro il Catanzaro.

Al “Dei marmi” partita compromessa dall’espulsione di Aldo Florenzi nel primo tempo: il numero 34 in pochi minuti si fa espellere per doppio cartellino giallo, prima un fallo (inutile) da tergo a centrocampo poi una simulazione in area.

Resta l’eurogol di Cicconi che, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, ha colpito al volo da venti metri insaccando all’incrocio dei pali. La Carrarese ha meritato il successo per le tante occasioni sprecate sotto rete da Shpendi, che ha colpito anche una traversa, e da Cherubini.

Il tabellino

CARRARESE (3-4-2-1)

Bleve 6; Zanon 6 (26′ st Belloni 6), Illanes 6, Oliana 6; Bouah 6, Zuelli 6, Schiavi 7, Cicconi 8; Cherubini 7 (32′ st Panico 6), Shpendi 6 (32′ st Finotto 6); Cerri 6 (39′ st Palmieri 6). In panchina: Chiorra, Mazzini, Grassini, Hermannsson, Cavion, Capezzi, Maressa, Falco, Capello. Allenatore: Calabro 8

COSENZA (3-4-1-2)

Micai 7; Sgarbi 6, Dalle Mura 6, Caporale 7 (39′ st D’Orazio 6); Ricciardi 6, Kourfadilis 6, Charlys 6 (34′ st Strizzolo sv), Ricci 6 (1′ st Mazzocchi 6); Fumagalli 6 (1′ st Ciervo 6), Florenzi 4; Zilli 5 (20′ st Mauri 5). In panchina: Vettorel, Venturi, Hristov, Sankoh, Martino, Cimino, Rizzo Pinna. Allenatore: Alvini 5

ARBITRO Fourneau di Roma 7

RETE 32′ st Cicconi

NOTE pomeriggio freddo. Spettatori: 3.343. Espulso al 31′ pt Florenzi per doppia ammonizione. Ammoniti: Florenzi, Illanes, Fumagalli, Zanon, Cicconi. Angoli 6-3. Recupero: 2′; 4′.

Nella foto Alvini con la squadra sotto la curva dei supporter rossoblu accorsi a Carrara

