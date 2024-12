Crotone macchina da gol con un super Tumminello. Tris al Team Altamura

calcio

ALTAMURA Il Crotone è una macchina da gol e con i suoi giocatori offensivi vola anche sul campo del Team Altamura. 3-1 il risultato finale grazie alle reti realizzate da Tumminello e Oviszach. Inutile nella ripresa il gol del momentaneo 2-1 dei padroni di casa di Minesso. All’ 11′ Crotone già in vantaggio. Cross dalla sinistra di Giron e deviazione vincente di Tumminello che colpisce la parte interna della traversa e la palla rotola in rete. Decimo centro in campionato per l’attaccante pitagorico. Al 19′ arriva il raddoppio dei rossoblù di Longo con Oviszach che dopo aver ricevuto palla da Vitale, si accentra e di destro lascia partire un tiro su cui Pane non può nulla. Il primo tempo si chiude con il Crotone avanti di due gol. Al 55′ il Team Altamura dimezza lo svantaggio con Minesso, i pitagorici però protestano perché c’era Silva a terra dopo aver subito fallo. Al 64′ problemi fisici per Armini che è costretto ad abbandonare il campo e viene sostituito da Cargnelutti. Dentro anche Stronati per Oviszach. Un minuto dopo Squali ad un passo dalla terza rete con Tumminello ma De Santis, di testa, salva nei pressi della linea di porta. Al 67′ ancora Tumminello si vede respingere a fatica il tiro da Pane. Al 70′ Crotone ancora vicino al terzo gol con l’incrocio dei pali colpito da Vitale di testa, su invito dalla sinistra di Giron. Al 76′ arriva finalmente il tris. Gran palla in verticale di Spina per l’inserimento in area di Tumminello che con estrema freddezza supera Pane firmando la doppietta e l’undicesima rete in campionato. Un minuto dopo lo stesso Tumminello sfiora la tripletta con un tiro di sinistro che esce di un soffio.

Il tabellino

TEAM ALTAMURA: Pane; Manè (23’pt Minesso), De Santis, Silletti, Acampa; Grande, Franco (23’pt Bumbu), Dipinto (38’st Simone); Rolando, D’Amico, Leonetti. A disp.: Viola, Gigliotti, Poggesi, Andreoli, Bumbu, Peschetola, Lagonigro, Simone, Molinaro. All. Di Donato

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Armini (19’st Cargnelutti), Di Pasquale, Giron; Gallo (1’st Barberis), Schirò; Silva, Vitale (28’st Spina), Oviszach (19’st Stronati); Tumminello (36’st Gomez). A disp.: Sala, Martino, Rispoli, Groppelli, D’Aprile, Chiarella, Cantisani, Kostadinov. All. Longo

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

MARCATORI: 10’pt e 31’st Tumminello (C), 19’pt Oviszach (C), 10’st Minesso (A)

NOTE: Ammoniti: De Santis (A), D’Amico (A), Gallo (C), Silva (C), Stronati (C), Dipinto (A)