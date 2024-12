Il Globo Tv, il ponte culturale che unisce gli italiani nel mondo

la sinergia

Il Globo TV, la piattaforma streaming per gli italiani all’estero, ed il Gruppo del Corriere della Calabria hanno siglato un accordo che consentirà anche a L’altro Corriere Tv, tra le voci più autorevoli del giornalismo calabrese, di raggiungere i calabresi in tutto il mondo per rafforzare non solo i valori identitari e far conoscere le radici del territorio, la sua identità storico, culturale, artistica ed enogastronomica ma anche per rinsaldare il legame forte con la propria terra d’origine. La sinergia assume un valore particolarmente speciale, perchè il fondatore dell’Italian Media Corporation, il Grande Ufficiale Ubaldo Larobina, è nato a Reggio Calabria ed è proprio il legame con la sua terra, che l’ ha spinto a realizzare il Gruppo editoriale, il ponte culturale che unisce gli italiani nel mondo. Il percorso dell’Italian Media Corporation inizia con la nascita, nel lontano 1959, del giornale Il Globo, diventato il punto di riferimento per gli immigrati italiani in Australia. Il Gruppo editoriale amplia poi la sua offerta e nel 1994, lancia Rete Italia, la rete radiofonica che trasmette in tutto il continente australiano in lingua italiana. Più recentemente, nel 2022, la società da vita a Il Globo TV, la piattaforma streaming che offre al momento canali italiani in diretta e contenuti on-demand di Rai Italia, Rai News 24, Rai Premium, Mediaset, La7 e canali tv regionali.

«Questo accordo rappresenta un passo significativo nel nostro impegno, finalizzato a valorizzare la straordinaria ricchezza e diversità del patrimonio culturale e paesaggistico del bel Paese», ha dichiarato Dario Nelli, Direttore Editoriale de Il Globo TV. «L’ingresso de L’altro Corriere sulla nostra piattaforma garantisce alla Calabria di raggiungere gli italiani in tutto il mondo e per la famiglia Larobina, le cui radici sono reggine, questo accordo assume un significato profondamente personale e riflette il cuore della visione per l’Italian Media Corporation del suo fondatore Ubaldo Larobina (recentemente scomparso)».

Per il direttore del Gruppo, Paola Militano «l’accordo è l’occasione per raccontare la Calabria e diffondere la calabresità nel mondo. Gli italiani all’estero, ed in particolare i calabresi, figli di una emigrazione di necessità, mantengono con la terra d’origine un rapporto ancestrale, a loro questo accordo riserva la possibilità di (ri)connettersi con le loro radici e con la quotidianità della loro terra d’origine».

Gli abbonati potranno ora guardare L’altro Corriere Tv nel palinsesto de Il Globo TV, acquisendo notizie, (ri)scoprendo la cultura e le storie della Calabria grazie ad un racconto quotidiano, libero e autorevole.

Per maggiori informazioni o per abbonarti, visita tv.ilglobo.com.