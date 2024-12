Derby Cosenza-Catanzaro, venduti 9.154 biglietti. Gli ultrà: «Vigilia sottotono, no a cori contro i tifosi giallorossi assenti»

la partita

COSENZA Sono 9.154 i biglietti venduti alle 21 di stasera, mercoledì 25 dicembre, per il derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro, in programma domani pomeriggio alle 15 allo stadio San Vito-Marulla. Il dato è stato aggiornata in serata dal club silano che ricorda ai sostenitori rossoblù che domani sarà possibile acquistare i tagliandi presso il botteghino della Curva Sud dalle 10 alle 15:45 e allo Store dalle 10 alle 13, mentre il Botteghino Curva Nord resterà chiuso per motivi di ordine pubblico. Biglietti acquistabili anche sul circuito Vivaticket e sul sito vivaticket.com.

Intanto, il gruppo ultrà “Anni Ottanta” della Curva Nord Catena, in un post social rivolto a tutta la tifoseria, esprime tutto il suo rammarico nei riguardi della società rossoblù, soprattutto per quanto accaduto nei giorni scorsi con la vicenda legata al caro-biglietti poi rientrata. «Vigilia di derby sottotono – scrive il gruppo sui suoi profili social –. Cerchiamo di dare un po’ di sostegno a chi scenderà in campo nonostante i limiti tecnici che si proverà a sopperire con il cuore, l’orgoglio e la rabbia agonistica. Se il meteo lo permette cercheremo di realizzare una coreografia che ha visto impegnati i ragazzi che si sono spesi e sacrificati, altrimenti a malincuore la rimanderemo a data da destinarsi. Preghiamo chi sarà sui gradoni della Curva Nord Catena di evitare in modo categorico di accendere all’entrata in campo delle squadre fumogeni, torce e qualsiasi altro artificio pirotecnico. Non alzare durante la coreografia nessuno stendardo e nessun bandierone». Il gruppo sottolinea che saranno «ben accetti i cori contro Guarascio & Company e cori contro il Catanzaro ma non contro i propri tifosi perché assenti per il divieto di trasferta».

Foto tratta dalla pagina facebook del Cosenza calcio

