Legge da aggiornare e sostegno a giovani ed export: le sfide dell’artigianato calabrese

L’INTERVISTA DEL CORRIERE DELLA CALABRIA

LAMEZIA TERME Le potenzialità dell’artigianato locale nelle parole di Silvano Barbalace, direttore generale di Confartigianato Calabria. «Un 2024 che è andato bene nonostante le incertezze prospettate a inizio anno – dice Barbalace -, tra conflitti in Europa e oltre, ò’inflazione… Sono elementi alcuni rientrati altri no, speriamo che il 2025 possa portare pace e serenità» aggiunge.

I dati sull’export (nell’agroalimentare in primis ma anche nel resto del Made in Calabria) confermano comunque le ottime performance in Calabria, come nel turismo e i servizi. «Artigiano in fiera è stato un bellissimo banco di prova, la nostra area è stata molto attrattiva, il numero è stato implementato ed è importantissima la presenza di tanti giovani: la grande sfida è rendere il nostro artigianato attrattivo per i loro» afferma Barbalace.

Dalle suggestioni ai numeri: 32.500 aziende sono “solo” quelle iscritte alle Camere di Commercio, pari al 18% delle aziende calabresi nei comparti più disparati, non solo ceramisti o parrucchieri ed estetisti ma tutto ciò che rientra nel manifatturiero, tecnologia, design… «Speriamo si riveda la legge un po’ datata (1985) – chiosa il dg di Confartigianato Calabria – in modo da incrementare il numero di aziende iscritte: in assemblea confederale a fine novembre Mattarella e Urso hanno preso impegni in tal senso». Un altro fronte è quello della legge di bilancio: «Abbiamo commentato che è equilibrata però sono importanti il credito – per investimenti e competitività – e un taglio per le piccole e medie imprese, serve dare nuovi strumenti, inoltre i tassi di interesse penalizzano la Calabria; anche il sostegno all’export è da implementare, è un modo per far conoscere il territorio attraverso i nostri prodotti di eccellenza».

Barbalace cita infine eventi come RaccontArti a Catanzaro, decisivi «per rappresentare un artigianato artistico, pittorico e musicale, nei vari aspetti della creatività umana» e rilancia un appello sul commercio “di prossimità”: «Le botteghe che animano le nostre città sono importantissime, non bisogna acquistare solo online».

