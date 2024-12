“A farla amare comincia tu”. A Catanzaro il doppio set di “Jazz for two”

la rassegna natalizia

CATANZARO Continuano con successo i grandi concerti gratuiti della V edizione “A farla amare comincia tu”, la rassegna natalizia del Comune di Catanzaro, sostenuta dalla Regione Calabria-Calabria Straordinaria come manifestazione di grande interesse turistico – Fondi PAC Calabria 2014-2020 e realizzata con il supporto organizzativo della Fondazione Politeama. Dopo le esibizioni di Amalia Grè e di Sergio Caputo e il dj set di Fabio Nirta, lo scorso 23 dicembre la sala Concerti di Palazzo De Nobili, sede dell’amministrazione comunale di Catanzaro, ha fatto da cornice al doppio set di “Jazz for two”, il duo formato da Luca Filastro (pianoforte e voce) e Arabella Rustico (contrabbasso e voce). Filastro, pianista e arrangiatore originario di Amaroni, è stato accolto dal calore del suo pubblico, al culmine della sua ampia attività concertistica in tutto il mondo che lo vede impegnato in esibizioni come solista in piano solo, con il suo trio e con il suo quartetto; ma anche in formazioni più ampie come la “Luca Filastro Orchestra” delle quali è arrangiatore e direttore. Lo spettacolo portato in scena a Catanzaro insieme alla giovane e talentuosa musicista Arabella, intenso, energico e inaspettato, ha regalato al pubblico, nel corso delle due esibizioni, un’esperienza travolgente.







A farla amare comincia tu prosegue questa sera alle ore 19 all’auditorium Casalinuovo dove è in programma il concerto degli Avion Travel. La Piccola Orchestra Avion Travel, nata a Caserta nel 1980 e che negli anni ha attraversato i mondi sonori di rock, pop e new wave con incursioni nell’emisfero cinematografico, del teatro e della tradizione musicale italiana, si presenterà a Catanzaro con la nuova formazione composta da Peppe Servillo (voce), Peppe D’Argenzio (sax), Flavio D’Ancona (tastiere), Duilio Galioto (piano e tastiere), Ferruccio Spinetti (contrabbasso) e Mimì Ciaramella (batteria).

Il cartellone della rassegna natalizia del Comune di Catanzaro, affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo, prosegue domani, venerdì 27 dicembre, a Villa Margherita dove, alle 22, si terrà il concerto dei Patagarri, “il primo quintetto Jazz («swing e swag») di X Factor”. “Nati per disturbare la quiete pubblica delle strade, brillare nei club e regalare musica, solo a patto di rubare il vostro cuore”, i Patagarri muovono i primi passi come artisti di strada prima di approdare sul grande palco dello show targato Sky. La band è formata da Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni), che hanno tra i 20 e i 31 anni, arrivano tutti da Milano e dintorni e sono tutti studenti, tranne Giovanni che è insegnante. La band prende ispirazione dai suoni di New Orleans e da artisti italiani come Paolo Conte e internazionali come Django Reinhard e Ray Charles, e trasforma grandi classici della musica italiana in un elettrico, “vorticoso e danzereccio” gipsy jazz mescolato con un briciolo di rap.

