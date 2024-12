Al via la stagione invernale del comprensorio sciistico di Lorica

la comunicazione

Da oggi, 26 dicembre 2024, prende il via la stagione invernale presso il Comprensorio Sciistico di Lorica, gestito da Ferrovie della Calabria. Lo annunciano l’amministratore unico Ernesto Ferraro e il direttore di esercizio Santo Marazzita. In questa occasione verrà inizialmente aperta la seggiovia Cavaliere e la pista Cavaliere, pronte per accogliere tutti gli appassionati degli sport invernali.

“La precipitazione in corso sulle nostre montagne – si legge in una nota – sta complicando i lavori di preparazione sulla Pista di Rientro, sulla Pista Valle dell’Inferno 1 e sulla Pista Valle dell’Inferno 2. Gli operatori del comprensorio sono al lavoro senza sosta per garantire piste sicure ed efficienti, così da permettere a tutti gli amanti della montagna di godere il prima possibile dell’intero comprensorio sciistico. L’Amministratore Unico ringrazia il presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’Assessore Gianluca Gallo per l’impegno sempre costante e per l’attenzione che pongono per il rilancio degli sport invernali. Infine si ringraziano tutte le maestranze impegnate sugli impianti per

l’impegno profuso. Vi aspettiamo domani per dare ufficialmente il via alla stagione

sciistica sull’altopiano della Sila”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato