Violenta una minorenne, poi la minaccia: arrestato un 17enne a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Villa San Giovanni hanno arrestato un 17enne, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata e minaccia aggravata nei confronti di una ragazza, anche lui minore, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Le indagini, coordinate dalla procura per i minorenni, hanno ricostruito la dinamica dell’episodio: secondo le risultanze, il 17enne avrebbe costretto la ragazzina a subire, all’interno di un bagno pubblico, con violenza, un rapporto sessuale. Il giovane avrebbe successivamente rivolto minacce di morte alla vittima per obbligarla al silenzio. L’indagato è stato portato nell’istituto penale minorile di Catanzaro. (redazione@corrierecal.it)

