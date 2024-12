Catanzaro, Caserta: «Basta pensare al derby, chiudiamo bene l’anno contro la Salernitana»

calcio serie b

CATANZARO «La Salernitana, pur essendo partita con obiettivi diversi rispetto a quelli per cui sta lottando adesso, ha tanta qualità in organico. Dovremo approcciare bene la partita ed essere uniti. Il nostro pubblico dovrà aiutarci a chiudere bene l’anno». Sono queste le parole di Fabio Caserta alla vigilia della sfida casalinga contro la compagine campana, in programma domani pomeriggio allo stadio “Ceravolo”. Una partita che arriva dopo il deludente pareggio nel derby contro il Cosenza, con la vittoria dei giallorossi sfumata nel finale. «Basta parlare del derby – ha detto Caserta – lo abbiamo fatto per sei messi, ora voltiamo pagina. Certo, resta la delusione per come è andata la partita, ma dobbiamo guardare avanti». Sul mercato l’allenatore giallorosso ha rivelato che c’è un’idea su quelli che dovranno essere gli interventi. (redazione@corrierecal.it)

