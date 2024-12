Catanzaro, l’ora del dolore. Domani pomeriggio i funerali del giovane Riccardo Fabiano

la tragedia

CATANZARO Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, rappresentando il cordoglio di tutta la città, sarà presente domani, domenica 29 dicembre, alle 15.30 nella Basilica dell’Immacolata, ai funerali di Riccardi Fabiano, il 15enne che ha perso la vita in un incidente stradale. L’amministrazione comunale ha disposto l’annullamento dell’isola pedonale e delle iniziative di animazione ed intrattenimento originariamente previste per domani su Corso Mazzini. La tragedia ha sconvolto la comunità catanzarese, anche per il profilo della giovanissima vittima, figlio del magistrato Debora Rizzo. Ancora in via di accertamento le cause dell’incidente che ha coinvolto due auto provocando anche sei feriti: la Procura di Catanzaro ha avviato un fascicolo di indagine per omicidio stradale.

