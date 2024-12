Maxi furto a Fuscaldo, sei abitazioni svaligiate dai ladri

il caso

Sei furti in sei abitazioni nel giro di un chilometro. Un’azione a catena da parte di ladri si è verificata di notte a Fuscaldo, i furti sono stati scoperti nella mattinata di ieri, riporta la Gazzetta del Sud. I primi a denunciare sono stati i residenti di alcune unità immobiliari del “Royal Village” in via Maggiore Alfonso Vaccari. Dagli appartamenti sono stati portati via televisori e piccoli elettrodomestici. Sul caso stanno indagando i carabinieri, anche se non si potranno visionare le immagini della videosorveglianza in quanto le telecamere sono state portate via e la memoria dell’impianto è stata distrutta. Uno o più ladri – vista la portata dell’azione – professionisti, insomma.

