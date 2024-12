Magie di Natale: storie di fede, pane e seta nel centro storico di Mendicino

le festività

MENDICINO «Anche oggi il Centro Storico di Mendicino vivrà appieno il calore dei suoi slarghi e delle sue viuzze, che portano con sé storia, tradizioni e arte. La magia del periodo natalizio ha avvolto ogni angolo, arricchito dell’arte di maestri presepai locali che ci hanno regalato le natività, all’interno di case, vicoli, strade circondate da decori natalizi, trame di seta e musica, creando un’atmosfera unica e suggestiva». Così il sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli, orgogliosa del successo del tour speciale organizzato nella giornata di ieri alla scoperta dei meravigliosi presepi artistici allestiti nelle principali piazze del centro storico: «un percorso che si snoda attraverso il Museo della Seta, un luogo che racconta la nostra tradizione artigianale, fino a raggiungere Palazzo Campagna, dove una magnifica visuale arricchisce ulteriormente l’esperienza» ha aggiunto il Sindaco, invitando cittadini e turisti a vivere questa indimenticabile esperienza che sarà replicata nel pomeriggio di oggi, domenica 29 dicembre: primo turno di visita guidata dalle h. 16.00 alle h. 17.30; secondo turno dalle h. 18.00 alle h. 19.30.

L’itinerario

L’itinerario si dipana tra storiche abitazioni, tutte addobbate a festa, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi nella cultura locale e di ammirare opere d’arte che celebrano la bellezza del Natale. Ogni tappa del tour è un invito a riscoprire e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della nostra città.

Presepe artistico a Mendicino

Dai “Fili di seta” ai “Fili d’Inverno” continua quindi il percorso di rigenerazione urbana del centro storico di Mendicino, un’iniziativa che mira a riscoprire e celebrare le autentiche tradizioni locali, tra cui la produzione artigianale del pane, la lavorazione della seta, il commovente presepe vivente inclusivo e multiculturale e l’arte dei maestri presepai: il pane di Mendicino, con le sue ricette tradizionali tramandate di generazione in generazione, rappresenta un forte simbolo identitario che l’Amministrazione comunale ha rinnovato con la riapertura dei forni storici; la seta, con la sua lavorazione artigianale, racconta storie di maestri artigiani che hanno saputo mantenere viva una tradizione preziosa; i Maestri presepai, custodi di un’arte antica, riaccendono di vita i vicoli nascosti contribuendo a creare un nuovo senso di comunità e appartenenza.

Bucarelli: «Tradizione e modernità»

«Il nostro comune, ricco di storia e cultura, si propone di mettere in luce le proprie radici attraverso un percorso che non solo valorizza i prodotti tipici, ma che coinvolge attivamente la comunità locale e i visitatori in un’esperienza unica e autentica in grado di aprirsi anche alla modernità», ha concluso Irma Bucarelli invitando tutti a partecipare a questo percorso di riscoperta e valorizzazione delle autentiche tradizioni di Mendicino.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato