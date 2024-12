La musica degli anni ’70 per ricordare Marcello Walter Bruno

l’omaggio

Quanto può stupire gli adolescenti cosentini di oggi sapere che negli anni ‘70, i quattordicenni e quindicenni scrivevano già canzoni d’amore e di protesta? Certo non si meraviglieranno i componenti la Community di Emmevubi, l’associazione culturale cosentina dedicata al grande intellettuale prof. Marcello Walter Bruno, che nel pomeriggio del 4 gennaio alla Terrazza Pellegrini, apre con questo tema il 2025 animando una festa che ruota proprio intorno ai brani musicali di quello che era allora un ragazzo del ginnasio Bernardino Telesio. Un’occasione d’incontro per la Community di Emmevubi per lanciare le nuove iniziative in programma con l’obiettivo ambizioso di contribuire ad un rinascimento culturale della città all’interesse per le arti, il cinema, il teatro, la fotografia, la poesia, ma in prospettiva Emmevubi ha in serbo anche corsi e factories di filosofia, semiotica e buone letture da promuovere nei territori, a partire dai quartieri più lontani dalle luci della ribalta culturale cosentina.

