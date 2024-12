Riaperta da due settimane, presenta già i primi danni: chiusa via Scesa del Gesù a Vibo – FOTO

il caso

VIBO VALENTIA È stata riaperta circa due settimane e oggi viene nuovamente chiusa. Non sembra avere pace la strada di via Scesa del Gesù, in pieno centro a Vibo Valentia. I vibonesi si sono ritrovati stamattina due transenne a bloccare il transito nella strada riaperta appena due settimane fa. Dopo lavori durati quasi sei mesi, la strada presenta già i primi danni: alcune delle nuove basole, appena inserite, sono “saltate”, con non pochi rischi per le auto in transito. I lavori, iniziati in primavera, rientrano nel progetto di riqualificazione dell’area che vede interessata anche la vicina piazza Morelli. Per un tratto di strada relativamente corto, però, il cantiere per la sola via Scesa del Gesù è andato per le lunghe, causando disagi ai residenti, che in estate si sono ritrovati anche senza acqua, e soprattutto alla viabilità, data l’importanza del tratto che collega corso Umberto e via Luigi Razza. Proprio quest’ultima via è stata motivo di alcune proteste dei commercianti, preoccupati dall’imminente chiusura per i lavori, poi rinviati a dopo le feste. Da capire adesso cosa si deciderà di fare con via Scesa del Gesù. Dopo la chiusura di oggi è probabile che la ditta debba tornare a mettere mano alla nuova strada, quantomeno per sostituire le basole saltate e controllare quelle ancora “sane”. Un’altra grana per il Comune e per l’assessore di competenza Salvatore Monteleone che, proprio in questi giorni, aveva inserito la strada tra i cantieri ultimati prima di Natale. (ma.ru.)









Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato