Il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca plaude al successo del concerto di Achille Lauro

il commento

COSENZA «Siamo tutti rimasti favorevolmente colpiti dall’esito del concerto – sottolinea Mazzuca – non solo per l’enorme afflusso di pubblico e per l’indiscusso valore dell’artista, venuto fuori durante la sua esibizione in Piazza dei Bruzi, ma anche per la sua forte carica di umanità e disponibilità che ha ampiamente dimostrato nel corso dell’incontro, del pomeriggio del 31 dicembre, a Palazzo dei Bruzi, durante il quale si è intrattenuto con il Sindaco Franz Caruso, con me e con gli amministratori e i consiglieri comunali». «L’immagine che ha lasciato a Cosenza Achille Lauro – ha proseguito Mazzuca – è quella non solo di un grande artista, ma di una persona lontana dai clamori dello show business, ma vicina alla gente, ai giovani e a tutti i cosentini che hanno percepito in lui una grande carica umana che ha messo al servizio anche delle sue lodevoli iniziative in favore dei soggetti più fragili e degli ultimi, dalla cui parte si è sempre schierato». Accanto al plauso nei confronti dell’artista, il Presidente del Consiglio comunale Mazzuca ha anche rivolto un particolare ringraziamento per l’ottimo funzionamento dei dispositivi di safety-security «che – ha sottolineato – hanno funzionato alla perfezione consentendo al numerosissimo pubblico di fruire del concerto in assoluta sicurezza e tranquillità. Un plauso ancora più particolare – ha aggiunto Giuseppe Mazzuca – intendo rivolgere a tutto il corpo della Polizia Municipale che ha dato alla riuscita della manifestazione un fondamentale contributo per come ha saputo gestire tutta la viabilità e il presidio del territorio urbano e, in maniera più specifica, dell’area dove si è tenuto il concerto. Un risultato maggiormente meritevole di encomio, attesa l’esiguità del numero dei vigili urbani attualmente in forze al Comune».