Trebisacce, Adduci telefona alla madre e alla fidanzata e rassicura sulla propria sorte

il caso

TREBISACCE “Sono vivo e sto bene, non preoccupatevi per me. Poi vi racconterò tutto”. Con queste parole pronunciate al telefono alla madre e alla fidanzata Gaetano Adduci, il 37enne di Trebisacce, che aveva fatto perdere le proprie tracce negli ultimi due giorni, ha fugato ogni preoccupazione sulla propria sorte. Adduci era uscito di casa la mattina del 31 dicembre scorso, a bordo della sua moto di grossa cilindrata, una Kawasaki Ninja R600 di colore verde e nero, ritrovata regolarmente parcheggiata, alla stazione centrale di Lamezia Terme, dove sembra essere stato avvistato per l’ultima volta, prima di essere stato visto a Crosia. Doveva raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese per festeggiare insieme l’inizio dell’anno. Restano ancora da chiarire però alcuni aspetti, il primo riguarda il posto nel quale attualmente Adduci si trova.

