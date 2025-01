Crotone, perde i sensi mentre è in auto: salvato dai Carabinieri

IL FATTO

Ha avuto un malore e ha perso i sensi mentre era in auto ma è stato salvato dall’intervento dei carabinieri. E’ successo a Crotone. L’uomo poco prima, durante una videochiamata con la figlia, aveva riferito di non sapere dove si trovasse, accusando un malore. Allarmata, la figlia ha immediatamente contattato la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Crotone, la quale è riuscita a rintracciare il veicolo da informazioni satellitari. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di soccorrere l’uomo, estrarlo dall’abitacolo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto. L’uomo in condizioni critiche, è stato successivamente trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Attualmente non versa in pericolo di vita.