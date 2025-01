Nomine ai “piani alti” della Cittadella: Porcelli reggente della Sua, Pallaria alla Forestazione

DALLA REGIONE

CATANZARO Altre due reggenze confermate. Nell’ultima seduta la Giunta regionale ha confermato l’incarico di direttore generale reggente per Roberta Porcelli alla Stazione unica appaltante e per Mimmo Pallaria all’Uoa (Unità operativa autonoma) Politiche della Montagna, Forestazione e Difesa del suolo. L’incarico ha durata annuale ed “è comunque risolutivamente condizionato alla nomina, secondo le procedure di legge, del dirigente titolare”, si legge nel successivo decreto di conferimento adottato dal presidente Roberto Occhiuto. Nei giorni scorsi – come anticipato dal Corriere della Calabria – la Giunta aveva provveduto a nominare i dirigenti generali dei Dipartimenti Programmazione Maurizio Nicolai e Lavori pubblici e Infrastrutture Claudio Moroni, mentre a ottobre erano state disposte le reggenze di Maria Antonella Cauteruccio al Dipartimento Turismo-Marketing territoriale-Trasporto pubblico locale e Mobilità sostenibile, di Maria Francesca Gatto al Dipartimento Istruzione e Pari opportunità, di Tommaso Calabrò al Dipartimento Transizione digitale e Attività Strategiche, e di Fortunato Varone al Dipartimento Lavoro. Calabrò ha anche l’interim del Dipartimento Tutela della salute della Regione. (a. c.)

