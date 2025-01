formazione

REGGIO CALABRIA Innovazione, creatività e spirito di squadra: sono queste le parole chiave di MUSA_ADC (MUSA_Architecture Design Competitions), il nuovo ciclo di concorsi di progettazione lanciato dalla storica associazione universitaria M.U.S.A. (composta da soli studenti, provenienti da tutti i dipartimenti dell’Ateneo), che con oltre 30 anni di attività, si conferma un punto di riferimento per gli studenti dell’Università Mediterranea, promuovendo iniziative sociali, culturali e creative. MUSA_ADC è un progetto pensato per dare agli studenti l’opportunità di esprimere la propria creatività e mettere alla prova le loro competenze in un ambiente stimolante. Queste competizioni non sono solo un’occasione per mostrare il proprio talento, ma anche un’opportunità per confrontarsi con altri studenti, imparare e crescere insieme. “Con MUSA_ADC vogliamo creare uno spazio eterotopico, un luogo dove l’immaginazione prende vita e i partecipanti possano sfidarsi in nome di una reciproca vittora”, dichiarano i rappresentanti dell’associazione.

Quali sono gli obiettivi di MUSA_ADC?

“Sono molteplici, guardando le basi del progetto però ci sentiamo di citarne uno: pensare al futuro del nostro Ateneo. Un’istituzione che ci dà tanto, che occupa una parte fondamentale nel percorso studentesco di ognuno di noi e che non possiamo far altro che ringraziare nel migliore dei modi, pensando al suo futuro. Tutto questo, lo si evince dal nostro primo concorso di idee dal nome “Nuovi spazi di aggregazione per la Mediterranea”, il cui obiettivo è spingere i ragazzi a pensare nuovi modi e spazi di socialità all’interno dei (come li definiamo noi) non-luoghi del nostro Ateneo”, dichiarano i rappresentanti dell’associazione.

Come partecipare?

Per ogni concorso sarà pubblicato il bando, al cui interno verranno citate tutte le procedure di iscrizione (che sarà totalmente gratuità). Gli studenti interessati potranno quindi candidarsi singolarmente o in team, presentando le proprie idee e progetti che verranno poi valutati da una giuria di esperti del settore.

Un’occasione per costruire il futuro

Con questa iniziativa, MUSA non solo celebra la creatività studentesca, ma punta a creare un ponte tra il mondo accademico e quello professionale, offrendo agli studenti un’occasione per distinguersi e lasciare il proprio segno. Per ulteriori informazioni, contattateci via e-mail all’indirizzo musa.unirc@gmail.com o seguiteci sulle pagine ufficiali Instagram: @musaadc.unirc o su @musaunirc.

