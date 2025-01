Lutto nel mondo dello sport calabrese, è morto l’ex ad del Cosenza Pino Chianello

la scomparsa

COSENZA Grave lutto nel mondo del calcio e dello sport cosentino. È morto stamattina a Paola all’età di 70 anni l’imprenditore Pino Chianello, amministratore delegato del Cosenza calcio nel 2007, anno in cui il titolo del Rende calcio venne assegnato al club silano con il nome di Fortitudo Cosenza. Paolano di origine, uomo mite ma determinato e sempre disponibile al dialogo con la stampa e la tifoseria, Chianello contribuì in maniera decisiva alla rinascita del calcio cosentino, avvalendosi del sostegno del suo caro amico Damiano Paletta (presidente di quel Cosenza), di Pino Citrigno e del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Con loro i Lupi ottennero due promozioni consecutive dalla serie D alla Prima divisione (serie C) con Mimmo Toscano in panchina. In quella squadra giocava anche Luca Chianello, figlio di Pino. In una nota «la società del Cosenza Calcio, in tutte le sue componenti, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Pino Chianello. Ex dirigente del Cosenza Calcio, persona saggia e cordiale, da sempre vicina ai colori rossoblù». Alla famiglia di Pino Chianello vanno le condoglianze del Corriere della Calabria.

Pino Chianello

Il cordoglio del sindaco di Cosenza Franz Caruso

«Apprendo con profonda tristezza della scomparsa del caro amico Pino Chianello, imprenditore di Paola e, in passato, amministratore delegato del Cosenza Calcio. A lui e alla sua famiglia mi legava un rapporto di profonda amicizia, soprattutto con il fratello Walter, scomparso qualche anno fa, che era un punto di riferimento importante presso il Tribunale di Paola. Fu proprio in quella circostanza che i rapporti con Pino Chianello e con tutti i familiari si rafforzarono ancora di più». Sono le parole del Sindaco Franz Caruso, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore paolano. «Grande appassionato di sport, e di calcio in modo particolare, Pino Chianello – ha sottolineato nel suo messaggio di cordoglio il Sindaco Franz Caruso – fu anche dirigente del Cosenza calcio e presidente del Centro sportivo “Chianello” di Paola, nella cui veste si occupò, con grande dedizione, della formazione di giovani calciatori, collaborando con la Paolana ed aprendo la sua scuola calcio a tutti i settori giovanili dei paesi limitrofi. Fu, inoltre, un imprenditore molto apprezzato ed operoso anche nel sociale. Il fatto che non sia più tra noi mi fa percepire una grande sensazione di vuoto che è quella che si impadronisce di ognuno quando scompare un caro amico e, nel caso specifico, quando ci sono legami così saldi con la sua famiglia. In questo triste momento – ha concluso il primo cittadino di Cosenza – giungano a tutti i familiari di Pino Chianello i sentimenti della mia più affettuosa vicinanza e le più sentite condoglianze di tutta l’Amministrazione comunale».

