Un 2024 da record per gli aeroporti calabresi, Occhiuto: «3,6 milioni di passeggeri»

i numeri

«Un 2024 record per gli aeroporti calabresi. Nell’anno appena terminato nei tre scali della nostra regione sono stati trasportati ben 3 milioni e 600mila passeggeri». Lo afferma sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. «Nel 2024 – spiega – l’aeroporto di Lamezia Terme si conferma primo scalo della Regione, superando i 2milioni e 700mila passeggeri, con dati in fortissima crescita soprattutto nei mesi di novembre e dicembre. Molto bene l’aeroporto di Reggio Calabria – sottolinea – uno degli scali più dinamici d’Europa, che con più di 620mila passeggeri trasportati straccia ogni suo precedente record. In netta e costante crescita anche l’aeroporto di Crotone, che supera 270mila passeggeri, con gli ultimi mesi dell’anno in crescendo. La Calabria – conclude – ha preso la rotta giusta». (redazione@corrierecal.it)

