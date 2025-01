Cosenza, dal caro-biglietti (fallito) del derby al “Mini abbonamento” per tre gare casalinghe

calcio serie b

COSENZA Dopo le accese polemiche per il caro-biglietti, fallito in partenza, del derby dello scorso 26 dicembre tra Cosenza e Catanzaro, la società silana prova a ricucire lo strappo con la tifoseria lanciando una promozione in vista delle prossime tre gare casalinghe della squadra guidata da Massimiliano Alvini. Un “Mini Abbonamento”, riporta una nota del club, «che permetterà di assistere alle prossime tre gare casalinghe dei Lupi, (Cosenza – Mantova, Cosenza – Cittadella, Cosenza – Carrarese) nei settori di Curva Sud, Curva Nord E Tribuna B, al costo totale agevolati di euro 42. I pacchetti, in vendita da domani alle ore 10, sono acquistabili esclusivamente presso lo Store ufficiale e il botteghino».

