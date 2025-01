Lotteria Italia, in Calabria solo due premi da 20mila euro: ecco dove

la dea bendata

LAMEZIA TERME In Calabria solo due premi “di consolazione” della Lotteria Italia. I due premi da 20mila euro sono stati venduti a Corigliano Rossano (Biglietto P 393145) e a Vibo Valentia (Biglietto E 1761469). Il tutto a fronte del grande successo della Lotteria Italia 2024 in Calabria: secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella regione erano stati venduti 155.360 tagliandi, per una crescita del 21% rispetto ai 128mila della scorsa edizione, con Cosenza in pole tra le province (71.780 biglietti venduti ovvero +17,4%), mentre l’aumento maggiore (+31,4%) si è registrato a Reggio Calabria (38.440 biglietti). Crescita anche nel resto della regione: a Catanzaro raggiunta quota 27.860 (+18,2%), a Vibo Valentia 9.760 tagliandi (+20,8%), mentre a Crotone il totale è pari a 7.520, per una crescita del 19,4%.

