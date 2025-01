Il prefetto di Catanzaro in visita a Confagricoltura: collaborazione e dialogo costante

sinergie

CATANZARO Il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha incontrato stamane la dirigenza provinciale di Confagricoltura, all’incontro hanno partecipato il presidente di Confagricoltura Catanzaro, Raffaele Stanizzi, il direttore Fiorenzo Pitaro, l’amministratore di Agroced, Francesco Paparo. Presente anche il presidente di Confagricoltura Calabria e membro della giunta nazionale di Confagricoltura, Alberto Statti. «Sono da sempre molto attratto dal contesto agricolo e molto attento alle sue problematiche e peculiarità. Da uomo del Sud – ha sottolineato il Prefetto – conosco bene le eccellenze e le principali produzioni agricole che caratterizzano la Calabria e la provincia di Catanzaro, penso in particolare agli agrumi, all’olio di oliva, al vino. Ho la ferma volontà di collaborare con tutte le parti sociali e produttive e di essere in costante dialogo con questo straordinario territorio. Al centro della mia attenzione – ha aggiunto De Rosa – ci saranno i temi della legalità e della sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Su questo specifico tema ho già in programma l’attivazione di un apposito tavolo di regia e concertazione che veda come protagoniste tutte le parti sociali, fra cui, in primis, Confagricoltura»- Il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, nel ringraziare il Prefetto per l’attenzione dimostrata con la visita alla sede dell’organizzazione di rappresentanza del settore agricolo ha evidenziato come sul tema della sicurezza “Confagricoltura è da sempre sensibile e attiva. Abbiamo sin da subito aderito al “Piano Mirato di Prevenzione 2023-2025” promosso dall’ASP – Spisal di Catanzaro di concerto con l’INAIL e che ha visto il completamento positivo di una prima fase di attuazione alla quale hanno partecipato spontaneamente un gruppo di aziende associate a Confagricoltura Catanzaro e rappresentative delle realtà agricole provinciali». Oggetto del confronto con il Prefetto di Catanzaro anche altri temi che rientrano nelle priorità di Confagricoltura, dalla problematica flussi-lavoratori extracomunitari agli aspetti relativi alle informative/certificazioni antimafia. Un focus specifico è stato dedicato ai recenti eventi calamitosi che hanno interessato il territorio provinciale compromettendone in molti punti la viabilità e creando notevoli disagi alle aziende agricole ed al personale impiegato. «La visita di S.E. Castrese De Rosa, – ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Catanzaro, Raffaele Stanizzi – è per noi un onore, nei contesti provinciali ed ancor di più a Catanzaro con la qualifica di Commissario di Governo, il Prefetto è un sicuro punto di riferimento. Oggi siamo stati molto lieti di poter approfondire temi che riguardano il nostro comparto, Confagricoltura ha infatti una mission specifica – ha aggiunto Stanizzi – e cioè quella di essere un’organizzazione che, con serietà e responsabilità, da voce ad aziende agricole protagoniste del tessuto economico ed occupazionale provinciale e regionale. Abbiamo riscontrato in S.E. De Rosa una grande apertura, un’apprezzabile capacità di ascolto e di dialogo, la volontà di affrontare i problemi con l’esperienza e con l’autorevolezza della sua funzione». Il Prefetto ha infine voluto porgere un breve saluto a tutti i dipendenti di Confagricoltura Catanzaro con un messaggio augurale per l’anno appena iniziato e, in chiusura, ha rinnovato l’auspicio di una costante e fattiva collaborazione.

