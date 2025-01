Catanzaro, Pompetti: «L’interessamento di altre squadre fa piacere, ma voglio restare in giallorosso»

il personaggio

CATANZARO «Sono molto contento di come stanno andando le cose, soprattutto a livello di squadra. L’ho sempre detto, i traguardi personali vengono in un secondo momento. Sicuramente sto facendo bene, sono in fiducia, spero di poter aiutare sempre i miei compagni». Sono queste le parole con cui il centrocampista del Catanzaro Marco Pompetti ha esordito oggi nel corso della conferenza stampa post rinnovo contrattuale con il club giallorosso fino al 2027. Un rinnovo che sembra allontanare le voci di un possibile addio già in questa fase di calciomercato. «Siamo riusciti a trovare l’accordo – ha spiegato il calciatore – sono felice perché è una cosa che volevo. L’interessamento di altre squadre fa sempre piacere, però ciò che volevo, soprattutto in questa finestra di mercato di gennaio, era rimanere perché penso che possiamo veramente continuare a fare un ottimo campionato togliendoci delle grandi soddisfazioni». (redazione@corrierecal.it)

