In attesa di Sanremo, Brunori Sas annuncia l’uscita del suo nuovo album. «Frutto di due anni di sottrazioni»

COSENZA Uscirà il 14 febbraio, in pieno festival di Sanremo (11-15 febbraio), il nuovo album di Dario Brunori, in arte Brunori Sas da titolo “L’albero delle noci”, come il brano che il cantautore cosentino porterò in gara nella kermesse in terra ligure. «È il frutto di due anni di sottrazioni – spiega Brunori in un post social – per cui non aggiungo altro, se non i titoli delle canzoni e la copertina realizzata come sempre dal buon Robert Nero con il prezioso ausilio di Giacomo Triglia». E poi ancora: «P.s. Manca ancora un mese, lo so, ma mi piace farvi soffrire. A prestissimo. D.».

L’album contiene 10 brani, due dei quali già usciti in anteprima, “La ghigliottina” e “Il morso di Tyson” prima di Natale e un terzo “La vita com’è”, colonna sonora del film “Il più bel secolo della mia vita” uscito nel 2023 con il quale Brunori è stato candidato ai David di Donatello come miglior canzone originale e colonna sonora. (f.v.)

La copertina dell’album

La tracklist del nuovo album del Brunori Sas

1. Per non perdere noi

2. L’albero delle noci

3. La ghigliottina

4. La vita com’è

5. Pomeriggi catastrofici

6. Il morso di Tyson

7. Fin’ara luna

8. Più acqua che fuoco

9. Luna nera

10. Guardia giurata

