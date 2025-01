Vibo, Asp e Regione rivedono i dati sul personale sanitario in esubero: «Dotazione organica sottostimata»

il caso

VIBO VALENTIA Si riaccendono le speranze per i precari Covid dell’Asp di Vibo Valentia che dal 31 dicembre si ritrovano senza lavoro a causa della scadenza dei loro contratti. L’azienda vibonese aveva comunicato la proroga di due mesi per solo 17 operatori sanitari su oltre 40 tra infermieri e oss in servizio nelle strutture della provincia. Una scelta che aveva provocato le proteste dei sindacati, già in agitazione per la mancata proroga e stabilizzazione dei precari. A settembre una nota della Regione parlava di personale in esubero, quantificato in circa 81 operatori, presso l’azienda vibonese. Dati che, secondo i sindacati, sono sempre stati basati su calcoli sbagliati.

L’Asp: «Dati da rivedere»

Stasera arriva un passo indietro di Asp e Regione, che con una nota a firma del commissario Piscitelli, comunicano che «l’attuale dotazione organica di infermieri e oss risulterebbe sottostimata di alcune decine di unità infermieristiche e di operatori sociosanitari». Nota che segue un incontro svolto oggi presso la Cittadella tra i dirigenti e i funzionari dell’Asp vibonese e i funzionari del Dipartimento Salute e Welfare della Regione in cui «sono stati riesaminati i dati che avrebbero prodotto gli esuberi». Per settimana prossima è prevista, dunque, una nuova riunione con i dati aggiornati, dalla quale dovrebbe uscire «la quantificazione esatta del numero di infermieri ed oss da inserire nel nuovo piano del fabbisogno aziendale. A seguito di ciò si potrà dare avvio alle procedure di reclutamento e/o stabilizzazione del personale avente diritto». (ma.ru.)