Due cosentini tra i nuovi direttori generali delle aziende sanitarie del Lazio

l’incarico

A seguito dei pareri positivi espressi dalla commissione Sanità del Consiglio regionale, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato i decreti di nomina dei direttori generali di cinque Aziende sanitarie. Tra loro ci sono due calabresi. Si tratta di Giuseppe Quintavalle alla Asl Roma 1 e Francesco Amato alla Asl Roma 2. Sono stati ominati anche Silvia Cavalli alla Roma 5; Sabrina Cenciarelli alla Asl di Latina; Maria Paola Corradi all’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata. Gli incarichi dei direttori generali hanno una durata triennale. “Il presidente Francesco Rocca augura buon lavoro ai nuovi direttori generali, ringraziandoli, inoltre, del lavoro e dell’impegno già svolti nelle vesti di commissari straordinari”, si legge nella nota regionale.

I profili

Giuseppe Quintavalle è stato nominato direttore generale della Asl Roma 1. Quintavalle è nato a Cosenza il 25 aprile 1963 ed è laureato in medicina e chirurgia, con specializzazione in psichiatria. È stato nominato il 5 aprile 2023 commissario straordinario della Asl Roma 1 e, tra gli incarichi di vertice delle aziende sanitarie ricoperti dal 1994, è vicepresidente della federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. È stato, tra l’altro, direttore generale della azienda sanitaria locale Roma 4.

Francesco Amato prenderà le redini della Asl Roma 2. Nato a Cosenza il 6 agosto 1962 e commissario straordinario della Asl Roma 2 dall’11 marzo 2024, è stato coordinatore e presidente del tavolo ministeriale per la terapia del dolore e autore del manuale di accreditamento sulla terapia del dolore. È stato, inoltre, componente della cabina di regia del piano nazionale cronicità e direttore dei dipartimenti di emergenza-urgenza e oncoematologia dell’azienda ospedaliera di Cosenza.

