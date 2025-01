Guida in stato di ebbrezza, giro di vite dei carabinieri nel Catanzarese: patenti ritirate e multe

codice della strada

SOVERATO I carabinieri della compagnia di Soverato nei giorni di festività appena trascorsi, concomitanti con il Capodanno e l’Epifania, come già accaduto per il Natale, hanno incrementato i servizi di controllo del territorio e di “prossimità” ai cittadini, sempre nell’ottica di assicurare e mantenere un ambiente protetto e tranquillo delle comunità.

Numerose sono state le pattuglie dislocate su tutto il territorio, non solo a Soverato, ma anche nel restante territorio di competenza, da Copanello a Guardavalle, garantendo il presidio del territorio e gli interventi a favore della cittadinanza. Tali dispositivi, nei giorni di maggiore afflusso, sono stati anche integrati da pattuglie appiedate dell’Arma con i militari che hanno indossato nell’occasione la storica “mantella”.

Oltre 572 persone e 403 veicoli sono stati controllati, due le patenti ritirate, decurtando complessivamente 52 punti sui relativi titoli di guida.

In conseguenza di un sinistro stradale autonomo e di lieve entità, il conducente di un’autovettura, in evidente stato di ebbrezza, è risultato positivo all’etanolo con un tasso alcolemico superiore a 2 g/l, come è emerso da accertamenti compiuti dai militari con l’apparato alcoltest in dotazione. Oltre alla patente di guida ritirata, il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

I controlli alla circolazione stradale

due automobilisti, fermati alla guida delle rispettive autovetture in palese stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiori ad un 1 g/l, sono stati sanzionati, con conseguente ritiro della patente per i successivi adempimenti della Prefettura di Catanzaro;

un altro è stato sorpreso guidare un veicolo sprovvisto di patente, poiché mai conseguita. Il mezzo è stato sequestrato per la confisca;

un automobilista è stato fermato sulla SS106 alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata, con targhe estere, documenti di immatricolazione e assicurativi falsi e conseguentemente sanzionato;

un giovane residente nel basso ionio soveratese è risultato essere locatario da più di due mesi di un’auto che poi non ha più restituito alla società di noleggio e l’ha anche prestata in uso ad un conoscente, appropriandosi indebitamente del veicolo.

Nel corso dei controlli, poi, un giovane originario di un Paese extra Ue non ha ottemperato, senza giustificato motivo, all’ordine dei militari operanti di esibire per l’identificazione il passaporto o altro documento di identificazione, violando la norma prevista dall’art. 6 del Testo Unico sull’Immigrazione.

In un’altra circostanza, un 26enne originario sempre di un Paese extra Ue è risultato non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio italiano emesso dal questore e trovato in possesso anche di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Infine, nel contesto dei servizi svolti sono stati identificati e segnalati alla Prefettura di Catanzaro, a norma dell’art. 75 Dpr 309/90 (Condotte integranti illeciti amministrativi), quattro soggetti trovati in possesso complessivamente di oltre 20 grammi di sostanze stupefacenti tra “marijuana” e “hashish”.

