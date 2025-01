La lotta alla ‘ndrangheta, gli arresti e le violenze. A Crotone «gli imprenditori hanno capito che la denuncia funziona»

l’incontro

CROTONE «Nell’ultimo anno l’Arma non soltanto ha portato grandi risultati sul piano dell’attività di repressione, oltre 300 arresti e 1.200 persone denunciate, ma anche sul piano dell’attività di prevenzione, migliaia di servizi perlustrativi, oltre 60.000 persone controllate, 40.000 servizi esterni. Insomma, un’attività che a carattere generale ha permesso di garantire la sicurezza pubblica in questa provincia». È questo il bilancio di Raffaele Giovinazzo, Comandante dei Carabinieri di Crotone. Parlando con i giornalisti, Giovinazzo ha snocciolato i successi investigativi ottenuto nel corso del 2024. «Vorrei anche segnalare le attività che sono state svolte dal Comando Provinciale in materia di contrasto alla criminalità organizzata con le operazioni “Sahel” e “Nemesis” e le operazioni svolte per la tutela dell’ambiente come l’operazione “Wave” e “Oleum” e le operazioni di contrasto agli allacci abusivi e alla rete idria che è un fenomeno che tristemente riguarda questo territorio. Quindi un bilancio assolutamente positivo in una provincia in cui l’arma dei carabinieri procede per quasi l’80% dei delitti».

La violenza di genere, la denuncia

Tra i temi affrontati dal comandante Giovinazzo, due aspetti particolari: l’aumento dei casi di violenza di genere, quello degli arresti, ma anche l’aumento delle denunce da parte degli imprenditori le cui attività finiscono nel mirino della criminalità organizzata. Per Giovinazzo «il dato della violenza di genere è importante perché connesso al numero degli eventi che vengono segnalati». «Vorrei anche precisare che 126 eventi che noi abbiamo registrato – ha detto ancora – sono tutti di autori noti, per cui i soggetti sono denunciati o sono comunque stati arrestati. Certo, si tratta di un fenomeno in crescita perché la donna fortunatamente anche in questa provincia, e nelle zone più remote di questo territorio, ha assunto consapevolezza che la denuncia è l’unico strumento per liberarsi dalla schiavitù e dalla violenza da parte degli uomini». «È importante anche l’aspetto degli imprenditori e il rapporto che si è venuto a instaurare sia con loro che con i commercianti, da parte dell’Arma dei Carabinieri ma anche più in genere delle altre forze di polizia», ha spiegato Giovinazzo. Sintomo che gli imprenditori abbiano «assunto consapevolezza che l’unica strada, l’unico percorso praticabile per garantire la loro attività in campo aziendale, è quello di denunciare le pressioni estorsive che vengono solitamente esercitate».

Il caso Lampanaro

Tra le vicende di cronaca più rilevanti del 2024, i fatti di Lampanaro e l’omicidio del tiktoker Francesco Chimirri per mano del poliziotto Giuseppe Sortino. «È una pagina tristissima sulla quale le indagini hanno permesso di accertare già una serie di responsabilità», ha ricordato Giovinazzo. «Il lavoro non è ancora completato, a breve dovremo completare l’attività di refertazione, ma è sicuramente un episodio che non ci voleva per il triste epilogo che ha avuto e in cui l’Arma è stata impegnata. Credo che, come solitamente fa, abbia dato una risposta efficace in tempi anche decisamente rapidi. Abbiamo fatto intervenire anche i reparti specialistici dell’arma come i RIS di Messina, proprio per dare all’attività investigativa un taglio squisitamente di livello, perché lo richiedeva il terribile e drammatico evento».

«Anche qui Guarascio raggiungerà tutti gli obiettivi»

Infine, il benvenuto al prossimo procuratore di Crotone, Domenico Guarascio, e un saluto a quello uscente, Capoccia. «Intanto un grande in bocca al lupo a Guarascio che conosco da tanti anni, sono sicuro che la sua esperienza in questo territorio lo aiuterà a raggiungere quei risultati che ha già raggiunto nel contrasto alla criminalità organizzata. È vero, è giovane, ma ha una grande esperienza sia processuale che da un punto di vista giudiziario. Permettetemi di salutare anche il procuratore Capoccia che è stata una guida illuminata in questa provincia e che da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista anche investigativo, ci ha dato un grosso sostegno a tutte le forze di polizia». (Gi.Cu.)