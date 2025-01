Ecco le nubi lenticolari, anche in Calabria il cielo si colora di rosso e arancione

l’incanto

LAMEZIA TERME «Affascinante tramonto nei cieli della Calabria un cielo spettacolare che sembra dipinto. Qui siamo a Bova Marina in provincia di Reggio Calabria. Le nubi lenticolari, rare e affascinanti, si mescolano ai colori intensi del rosso e dell’arancione degli altostrati, creando un panorama mozzafiato. Le nubi lenticolari si verificano spesso in condizioni particolari, quando l’aria umida incontra ostacoli come montagne e genera queste formazioni particolari». E’ quanto si legge in un post di 3BMeteo. Il fenomeno sta ovviamente diventando virale sui social. (Foto di Teresa Legato tratta da facebook)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato