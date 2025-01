Grande successo per la terza edizione del Premio giornalistico internazionale “Terre di Calabria”

L’EVENTO

COSENZA Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la terza edizione del Premio Giornalistico Internazionale “Terre di Calabria”, istituito dalla Camera di Commercio di Cosenza per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e produttivo della Calabria, offrendo una narrazione positiva e autentica di questa terra ricca di storia e tradizioni.

L’evento, che ha visto la partecipazione di giornalisti di fama nazionale e internazionale, è

stato aperto dai saluti del presidente della Camera di Commercio, Klaus Algieri, il quale

ha sottolineato l’importanza di comunicare il fascino e le eccellenze di una regione unica

nel suo genere. “Premiamo i giornalisti che raccontano la vera bellezza della Calabria, le

sue meraviglie e le sue eccellenze. La narrativa distorta e stereotipata non ci appartiene e

non riguarda le camere di commercio: a noi il compito di raccontare le bellezze e le

unicità.” ha dichiarato il presidente Algieri.

I VINCITORI DEL PREMIO

Il concorso ha premiato i migliori articoli e reportage suddivisi in diverse categorie:

● Premio per il miglior articolo fotogiornalistico per la stampa estera:

Anelise Sanchez Gomes per il suo lavoro pubblicato su post-italy.com, che ha

raccontato la Calabria inedita, tra tradizioni, paesaggi e il promettente turismo delle

origini.

● Premio per il miglior articolo fotogiornalistico per la stampa italiana: Fabrizio

Ardito con il suo reportage “Sui passi di un santo calabrese”, pubblicato su

Bell’Italia, che ha esplorato l’itinerario storico del calabrese San Francesco di Paola.

● Premio per il miglior servizio radio-tv per la stampa italiana: Andrea Achille

Dell’Oro, con il reportage “Il tempo sospeso del liutaio”, prodotto per Mediaset

Infinity. Il lavoro celebra l’arte della liuteria nel borgo di Bisignano, simbolo di

un’artigianalità d’eccellenza.

● Premio della Giuria (ex aequo): Giorgio Rinaldi, per “Lettera dal nevaio del

Pollino”, pubblicato su Faro Notizie.it, e Massimiliano Rella, per “Sorprese sul

Tirreno”, apparso su Plein Air. Entrambi i lavori hanno messo in luce le eccellenze

naturali e culturali della Calabria, unendo poesia, immagini e suggerimenti per un

turismo consapevole.



IMPRESE PROTAGONISTE

Nel corso della cerimonia, la Camera di Commercio ha celebrato anche le eccellenze

imprenditoriali locali con diversi riconoscimenti speciali:



● Premiazione delle cinque foto vincitrici del contest fotografico “Visioni

d’Impresa”, che ha visto una vasta partecipazione di imprese locali, protagoniste di

scatti capaci di raccontare il lavoro e la creatività del tessuto produttivo calabrese. A

vincere sono state tre imprese per la sezione tradizionale – Algieri Assicurazioni,

Con Gusto e Boa Sorte – e due per la sezione innovativa – Alessandro Aquino e

Capellomania di Annalisa Esaltato.



● Riconoscimento alle imprese storiche centenarie della provincia: Renzelli

1803 e Alimentari Costanzo Lorenzo hanno ricevuto il certificato di impresa

storica centenaria, a testimonianza del loro contributo alla tradizione e al territorio.



● Celebrazione dell’azienda “L’Acino Vini”, il cui vino “Giramondo” è stato inserito

nella lista dei migliori vini del 2024 stilata dal prestigioso New York Times. Un

traguardo che rafforza l’immagine della Calabria come terra di eccellenze

enogastronomiche.