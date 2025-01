L’endorsement di Pino Galati a Oreste Morcavallo: «Profilo migliore per guidare la città di Cosenza»

verso le comunali

COSENZA «Occupiamo un ruolo politico nell’area moderata. Siamo, come dimostrato in occasione della formulazione della legge di bilancio, a supporto delle fasce più deboli della società, delle famiglie, delle nuove generazioni penso ai medici specializzandi e agli infermieri oggetto di interventi legislativi e normativi come proposto e richiesto da Noi Moderati». Lo ha detto ai cronisti Pino Galati, vicesegretario nazionale del partito, a margine di un incontro tenuto a Cosenza al quale hanno partecipato – per ufficializzare nuove adesioni – Alessandro Colucci, segretario Presidenza alla Camera dei Deputati, Riccardo Rosa coordinatore provinciale, Fulvio Campanaro coordinatore di Cosenza, Franco Pichierri consigliere nazionale del partito e Nino Foti, membro dell’ufficio di presidenza nazionale del partito guidato da Maurizio Lupi. L’incontro è stato anche l’occasione per annunciare new entry: Francesco Corona, Pietro Perugini, Francesca Mirabelli.

Presente in sala anche l’avvocato Oreste Morcavallo, di Galati l’endorsment a sostegno della candidatura del legale a sindaco della città di Cosenza. «Non c’è profilo più adatto per guidare la città dei Bruzi». Il vicepresidente del partito poi si è soffermato sul futuro impegno di Noi Moderati. «E’ nostra intenzione intercettare quell’area disposta al dialogo e in grado di trovare soluzioni comuni e condivise. Di questo ha bisogno la Calabria, noi vigileremo affinché questa condizione si realizzi nella coalizione di centrodestra».

L’intervento di Colucci

L’incontro è stato preceduto da un appuntamento politico nella sede di Confapi, dove Alessandro Colucci è intervenuto sottolineando la bontà del lavoro del partito in Provincia di Cosenza e ribadendo il grande impegno di Noi Moderati in Parlamento a supporto delle famiglie, delle imprese e del lavoro. «Il tema della famiglia si concilia con uno dei punti più importanti dell’identità di Noi Moderati. Siamo un partito in crescita a livello nazionale, grazie anche a nuovi ingressi di grande valore come Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Giusy Versace e Catia Polidori. Oggi vediamo questa espansione anche sul territorio di Cosenza e provincia. Il nostro obiettivo è ambizioso: vogliamo essere la quarta forza politica nazionale e, al tempo stesso, raggiungere importanti traguardi sui territori». Proseguendo, Colucci ha evidenziato alcune priorità per la Calabria: «Dobbiamo puntare su più lavoro e meno assistenzialismo, incoraggiare le imprese e affrontare con determinazione la crisi della natalità, che ha profonde radici nei temi già evidenziati. L’elemento identitario è la vera ragione per cui esistono i moderati: costruire risposte concrete ai problemi delle persone. La politica torna credibile solo se si dimostra concreta e competente, e per questo servono sia esperienza che il contributo dei giovani. Questo mix di qualità è ciò che ci consente di essere attrattivi e di crescere, sia a livello nazionale che locale».

Colucci ha concluso: «Vogliamo essere protagonisti a ogni livello, dai comuni alle regioni, perché crediamo di avere le formule e le soluzioni per aiutare le persone. La nostra ambizione non è occupare poltrone, ma offrire risposte concrete e fattive, costruite con impegno e competenza. È questo che ci differenzia e ci dà la forza per guardare al futuro con ottimismo». (redazione@corrierecal.it)

