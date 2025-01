Loizzo: «Estesa la rimborsabilità per farmaco anticancro»

SANITA’

«Apprendo con grande gioia che le procedure per facilitare l’accesso al farmaco antitumorale Trodelvy, di cui viene estesa così la rimborsabilità, sono in dirittura d’arrivo. Un’altra battaglia che la Lega vince per tutte le donne con tumore al seno a cui vogliamo far sentire forte il nostro aiuto specie in un momento difficile della loro vita, in cui poter avere un farmaco salvavita può fare la differenza». Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in commissione Affari Sociali Simona Loizzo. «Sul Trodelvy – afferma Loizzo – siamo intervenuti già un anno fa, chiedendo al ministro competente di rimuovere le limitazioni previste per le pazienti in seconda linea metastatica. Adesso aspettiamo che la notizia venga ufficializzata da Aifa, ma intanto sapere di aver aiutato concretamente tante donne ad affrontare un momento difficile, garantendo cure adeguate e incrementando così anche la loro aspettativa di vita, è motivo di grande orgoglio».