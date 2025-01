Il Sambiase vince il derby con la Vibonese e resta a un punto dalla vetta. Pari amaro per la Reggina

serie d

LAMEZIA TERME La corsa del Sambiase verso la vetta della classifica non sembra conoscere ostacoli. Oggi i ragazzi di Morelli, nel derby contro la Vibonese, sono riusciti a imporsi di misura mantenendo il secondo posto, con un solo punto di distacco dalla capolista Siracusa, vittoriosa sul campo del Ragusa. Ai giallorossi è bastato un gol di Ferraro dopo cinque minuti della ripresa per avere la meglio sui rossoblù di Facciolo, protagonisti comunque di una buona prova. Pari amaro della Reggina nello scontro esterno d’alta quota contro la Scafatese. Girasole al 7′ illude la squadra di Trocini. Nella ripresa i padroni di casa trovano il definitivo 1-1 con Colley al 65′. Infine perde in casa il Locri contro il Licata. Doppio vantaggio ospite nel primo tempo con Maimone al 24′ e Mbaye al 32′. Nella ripresa arriva la rimonta dei reggini con Pantano e Reis (al 47′ e al 57′) ma nei minuti di recupero ci pensa Saito a beffare gli amaranto per il 3-2 finale.

La classifica

Come dicevamo, il Sambiase (41 punti) resta secondo alle spalle della capolista Siracusa (42). Perde terreno dalla vetta la Reggina, quarta a 36 punti ma con una gara in meno. Sempre quinta la Vibonese a quota 33. Il Locri è undicesimo a 21 punti.

