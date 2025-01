Sistema bibliotecario vibonese, arrivano dalla Regione i fondi per finanziare le attività

l’annuncio

VIBO VALENTIA «L’attività condotta dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia nel tentativo di salvare e rilanciare il Sistema bibliotecario vibonese ha prodotto i primi frutti». Lo scrive in una nota il Comune di Vibo Valentia, a proposito del caso del Sistema bibliotecario vibonese chiuso da mesi per difficoltà economiche. «Nel corso dell’anno 2024 la Regione Calabria aveva avviato un tavolo di concertazione al fine di condividere con i Sistemi territoriali esistenti un nuovo modello di gestione. Nella seduta dell’11 novembre 2024, il predetto tavolo ha condiviso il progetto “Riqualificazione, Potenziamento e Miglioramento delle Attività e Funzionalità del Servizio Bibliotecario Regionale – POLO SBR RCA”. In quella sede, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, insieme all’assessore alla Cultura Stefano Soriano, ha ricordato a tutti le note vicende e difficoltà del Sistema bibliotecario vibonese e la volontà del Comune di Vibo Valentia di percorrere ogni strada possibile per tentare di salvare l’istituzione culturale e rilanciarla».

I fondi della Regione

«Nelle more – si legge nella nota – si era quindi deciso di delegare al Sistema bibliotecario lametino la realizzazione delle azioni di supporto alle biblioteche del territorio del Sistema bibliotecario vibonese. Ebbene, un primo riconoscimento di quel lavoro è ora giunto con il decreto dirigenziale della Regione Calabria col quale viene approvato l’Accordo di collaborazione tra i Sistemi bibliotecari Lametino (capofila), Silano e Jonico e viene, contestualmente, assegnato un finanziamento da 450mila euro complessivi per la realizzazione dei progetti previsti. In tal modo si è quindi prodotto un riconoscimento giuridico, da parte della Regione, del Sistema bibliotecario vibonese. Un primo fondamentale passo, da ascrivere all’incisiva azione del sindaco Romeo e della sua amministrazione, per costruire il futuro del Sistema bibliotecario vibonese».

