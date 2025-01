Come il Pnrr ha cambiato Crotone: il recupero di Tufolo e la Cittadella dello Sport

l’azione

CROTONE «La rigenerazione urbana conta in Italia 3.855 per un valore di 11,7 miliardi di finanziamenti già validati, 9,8 dei quali provenienti dalle casse del Pnrr». Sono i numeri contenuti nel rapporto della Fondazione Ifel per la finanza locale. Con questo volume si mettono a fuoco i temi più rilevanti degli investimenti in rigenerazione urbana in alcuni Enti italiani. Tra i progetti segnalati figura anche quello del Comune di Crotone che ha avviato un importante piano di rigenerazione urbana volto al recupero del quartiere periferico Tufolo e alla realizzazione di una Cittadella dello Sport. Il progetto, finanziato con 6,3 milioni di euro grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e a fondi del PON e FSC, mira a riqualificare un’area urbana caratterizzata da degrado e abbandono.





Gli obiettivi

Gli obiettivi principali del progetto sono incrementare l’offerta dei servizi sportivi nel territorio, stimolare l’attività agonistica e promuovere la rigenerazione urbana e sociale. Ed inoltre, si punta a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado attraverso azioni di aggregazione sociale e a migliorare la qualità della vita incentivando la mobilità sostenibile. Gli interventi previsti riguardano un campo di calcio a 11 tramite la rigenerazione dell’impianto in stato di abbandono, trasformandolo in un campo in erba sintetica omologato, con spogliatoi rinnovati e un impianto di illuminazione. Saranno inclusi un campo polivalente per basket e pallavolo; una nuova struttura dedicata alle discipline di ginnastica e arti marziali (la Cittadella dello Sport Indoor), completamente autonoma dal punto di vista energetico, con una palestra all’aperto per gli atleti; lo stadio di atletica leggera e calcio a 11 recuperando il vecchio stadio; la rigenerazione di un edificio in stato di degrado, per creare una nuova struttura indoor destinata a pallavolo, basket, calcio a 5 e pallamano. Sono previsti, inoltre, il rinnovamento di un campo di calcio a 5 con un nuovo manto di gioco e interventi di efficientamento energetico; una nuova struttura geodetica per ospitare discipline agonistiche come pugilato, judo e taekwondo; la creazione di un sistema di bike sharing nell’area della cittadella dello Sport, con ciclostazioni, colonnine di ricarica e monitoraggio.





Il recupero dei quartieri e l’occupazione abusiva

Tra i risultati attesi ci sono la riqualificazione delle aree degradate, il potenziamento

dei servizi e la connessione con le altre aree urbane. Il progetto ha dovuto affrontare alcune criticità, tra cui l’occupazione abusiva di alcune aree, che ha richiesto interventi di sgombero e provvedimenti legali per risolvere la situazione.

L’intenzione dell’amministrazione è di recuperare un quartiere, un’intera area che versava in condizioni di degrado e di abbandono. «Grazie ai fondi europei siamo partiti con il recupero di una piscina olimpionica da 50 metri che era chiusa e che oggi viaggia a regime con numeri importanti. Dopodiché è stata la volta di un campo di calcio a 11, con una pista di atletica che è stata inaugurata nel marzo del 2024 e che ora è pienamente funzionale», si legge nel rapporto Ifel.

Una sfida

«Non nascondiamo difficoltà ed ostacoli, la sfida è enorme – spiega il direttore di Fondazione Ifel Pierciro Galeone al Sole 24 Ore -. Ma il Pnrr sta già cambiando le nostre città. I comuni nel 2024 hanno sfiorato i 20 miliardi di euro di spesa per investimenti. È un record nominale storico». Nella top ten dei progetti Ifel cita anche la Calabria con «quasi 195 milioni di euro». (f.b.)

