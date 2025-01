Catanzaro-Pisa, al via oggi pomeriggio la prevendita – I DETTAGLI

calcio serie b

CATANZARO Al via oggi alle 15 la prevendita dei tagliando per l’incontro Catanzaro-Pisa, in programma alle ore 15 di domenica 19 gennaio, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 22esima giornata della Serie BKT 24/25.

La vendita sarò possibile online su rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale e nel botteghino.

I prezzi

Curva Est Ospiti​​ € 16,50​

Curva Ovest M.C.​​ € 16,50 Intero ​– € 13,00 Ridotto – € 6,50 Ridotto Junior​

Distinti ​​€ 27,50 Intero ​– € 22,00 Ridotto – € 11,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri” ​€ 38,50 Intero ​– € 31,00 Ridotto – € 15,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est​​ € 38,50 Intero ​– € 31,00 Ridotto – € 15,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup.\Inf. ​​€ 55,00 Intero ​– € 44,00 Ridotto – € 22,00 Ridotto Junior

Ridotto generico: Over 65 (nati fino al 31/12/59) – Ragazzi (nati dal 01/01/07) – Donne – Disabili (fino al 99%) ed Acc.

Ridotto Junior: nati dopo 01/01/13.

Disabili 100%:

Le info per i tifosi ospiti

Anche la prevendita per i tifosi toscani comincerà questo pomeriggio alle ore 15. La vendita, per i residenti in provincia di Pisa, riguarda esclusivamente i tagliandi del settore ospiti (Curva Est – Mammì) ed è rivolta solo ai possessori della tessera del tifoso. I biglietti sono acquistabili sul circuito Ticketone.

