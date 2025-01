Maltempo, il sindaco di Paola: «Alberi ancora pericolanti, domani scuole chiuse»

l’ordinanza

PAOLA «Dalle 7 di stamattina siamo appena rientrati in Comune. Abbiamo monitorato situazione per situazione, quartiere per quartiere, criticità per criticità. Si continua a lavorare incessantemente per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, cercando di prevenire ulteriori cadute di alberi per evitare danni alle persone e alle cose. Proprio questa situazione al momento è ciò che maggiormente ci preoccupa». Lo comunica il sindaco di Paola Giovanni Politano, dopo che la città è stata colpita da forti raffiche di vento che hanno causato diverse cadute di alberi. Il primo cittadino annuncia che «per la giornata di domani, seguirà ordinanza sindacale, saranno sospese le attività didattiche dele scuole di ogni ordine e grado. Aperte le segreterie per garantirne le attività. Questo perché dai sopralluoghi effettuati sono emerse criticità in prossimità degli istituti scolastici che non ci permettono di riavviare le attività in sicurezza. Dovranno essere rimossi gli alberi caduti e tagliati quelli che continuano a rappresentare pericolo per l’incolumità dei nostri bambini e ragazzi. Queste operazioni non si sono potute effettuare oggi per le avverse condizioni climatiche. Allo stesso tempo l’apertura degli edifici permetteranno, senza la presenza degli alunni, di effettuare sopralluoghi in sicurezza per verificarne all’interno lo stato dei luoghi».

L’emergenza

«Grazie al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per la costante interlocuzione e disponibilità, grazie alla Protezione Civile Regionale, al Capo del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paola Comandante Marco Salvatore Romito e alle sue squadre, a tutte le altre forze dell’ordine, al personale dell’ufficio manutentivo comunale e ai ragazzi delle cooperative, alla polizia municipale, ai commercianti perché con pazienza e sacrificio hanno chiuso le loro attività. Ai cittadini che con senso di responsabilità stanno limitando le loro uscite. Un grazie ai responsabili dei settori 1 e 2 Ing. Pavone e Arch. Di Benedetto, al geometra Caruso e al consigliere Vigilante, per come mi hanno supportato in questa giornata impegnativa. Seguiranno ulteriori aggiornamenti».

